Тайная перегрузка российской нефти: где это происходит несмотря на санкции

Тайная перегрузка российской нефти между танкерами в море переместилась в новые точки вблизи побережья Греции. После того, как страна применила военно-морские учения для блокирования этой деятельности в другом районе.

Где находится новая точка перевалки российской нефти

Ежемесячно вблизи островов Лесбос и Хиос в Эгейском море перебрасывается около 1 миллиона баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Этот район стал популярным после того, как военно-морской флот Греции провел учения в Лаконском заливе, который ранее был главным местом для таких операций в Европе. Тайные перегрузки, часто с выключенными или поддельными цифровыми маяками – позволяют скрыть происхождение нефти и помогают обойти санкции.

Интересно! Передачи также стали регулярными у итальянского порта Аугуста с мая, когда греческий флот начал свои учения.

Перегрузка с судна на судно продолжается вблизи Лаконического залива, но с заметным уменьшением темпов после начала военно-морских учений Греции. Маневры не охватывают узкий участок воды, где эта перегрузка продолжает происходить.