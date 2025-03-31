В десятки раз больше, чем в Украине: в каких странах самые высокие пенсии в мире

Уровень пенсионных выплат существенно отличается между странами, в зависимости от экономического развития и социальной политики. В некоторых странах пенсии в десятки раз превышают украинские.

Где пенсии самые высокие

Рейтинг стран с самыми высокими пенсиями в прошлом году обнародовало издание Bloomberg, передает 24 Канал.

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По версии Глобального пенсионного индекса Mercer CFA Institute, лучшей в мире признана пенсионная система Нидерландов. Далее в списке идут Исландия, Дания и Израиль.

Например, в Нидерландах средняя пенсия составляет около 2 770 долларов США, а в Исландии - примерно 2 550 долларов США. В Дании пенсионеры могут рассчитывать на выплаты, достигающие 80,2% от предыдущего заработка, при условии проживания в стране более 40 лет.

Интересно! Для сравнения, средняя пенсия в Украине в 2025 году составляет 5 851 гривну (около 140 долларов).

Как проводили исследование

Этот рейтинг был составлен после сравнения пенсионных систем 48 стран, с использованием более 50 показателей. Украину в этом исследовании не анализировали.

Хотя ведущие пенсионные системы демонстрируют стабильность, мировая демографическая ситуация создает серьезные проблемы для пенсионных программ. Авторы исследования отмечали, что уменьшение рождаемости и увеличение продолжительности жизни вместе с высокими затратами на медицинское обслуживание и государственным долгом создают давление на бюджеты.

Интересно! США заняли 29 место в рейтинге пенсионных систем, Великобритания – 11, Япония – 36, а Китай – 31. Худшие позиции в рейтинге заняли Индия, Аргентина и Филиппины, которые попали в тройку стран с наименее эффективными пенсионными системами.