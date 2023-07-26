Самые богатые пенсионеры: в каких областях украинцы получают самые высокие пенсии
26 июля 2023, 14:50Читати новину українською
Источник:ПФУ
Размер средней пенсии в Украине разительно колеблется в зависимости от области. На сумму выплат влияет множество факторов. Где выгоднее всего получать пенсию и почему возникает такая разница, объяснили эксперты.
Какая самая большая пенсия в Украине
На размер пенсии влияет множество факторов, например, местонахождение пенсионера. Всего в Украине проживает более 10,55 миллионов пенсионеров, которые в среднем получают 5 311,44 гривны пенсии.
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Где самая высокая пенсия в Украине
- Больше всего получают киевляне – 7 190,4 гривны.
- Наибольшие выплаты в области у жителей Донбасса – в среднем 6 601,48 гривны.
- На втором городе – Луганская область, здесь размер выплат – 6 294,83 гривны.
- На третьем месте стоит Ровенщина – 6 293,83 гривны.
- В Днепропетровской области – 5839,93 гривны.
Самая низкая пенсия в Украине
- Тернопольщина – 4023,42 гривны.
- Закарпатье – 4 198,79 гривны.
- Черновицкая область – 4 211,25 гривны.
Размер пенсий в 2023 году
В Украине многие пенсионеры получают пенсию меньше прожиточного минимума. По статистике ПУФ распределение выплат в 2023 году выглядит так:
- 0,6% – имеют 1 227,80 гривен пенсии;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 15% – получают от 4001 до 5000 гривен;
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен;
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.