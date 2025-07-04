В части Киева временно не осуществляется распределение газа: о каких районах идет речь

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную атаку Украины. Вследствие этого в Киеве пострадала инфраструктура. В том числе и газовая система.

Где не будет газа в Киеве

По состоянию на сейчас, распределение газа в некоторые дома временно прекращено в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Продолжается работа по ликвидации последствий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киевгаз".

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Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО "Киевгаза" продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет,

– говорится в сообщении "Киевгаза".

Поставки будут восстановлены как только это станет возможным. "Киевгаз" призвал граждан сохранять спокойствие и поблагодарил за понимание.

Обратите внимание! После атаки россиян, часть Киева осталась без электроэнергии. Однако ДТЭК смог оперативно вернуть свет почти 3 тысячам семей. Проблему удалось решить благодаря подключению резервных систем. По состоянию на теперь, нюансов с подачей электроэнергии нет.