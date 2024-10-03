Повышение тарифов на электричество: гендиректор Yasno рассказал, ожидать ли изменений

Генеральный директор компании Yasno прокомментировал возможность повышения тарифов на электричество. По его словам, в ближайшее время компания не планирует менять цены для потребителей.

Возможно ли повышение тарифов на свет

Кабинет Министров Украины не делал никаких заявлений относительно возможного повышения тарифов на электроэнергию, поскольку этот вопрос относится исключительно к его компетенции, заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Сергей Коваленко генеральный директор компании Yasno Во-первых, мы, как представители YASNO, не делали никаких заявлений относительно тарифов на электроэнергию для населения. Во-вторых, вопрос тарифов относится исключительно к компетенции Кабинета Министров, и они не делали никаких официальных объявлений

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на распространение слухов, энергетики продолжают предоставлять точную информацию и объяснять ситуацию.

Иногда хочется прямо указать на неправду, ведь, кроме нервов и паники среди людей, ложь может привести к нагрузкам на первую линию поддержки,

– сказал гендиректор.

Завершая, Сергей Коваленко призвал доверять только официальным источникам информации.