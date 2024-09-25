Украине нужна поддержка: Генеральный секретарь ООН призвал усилить помощь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выступил на Генеральной ассамблее. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину около 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Почему ситуация критическая

Гуттереш акцентировал, что вторжение, которое началось в феврале 2022 года, стало следствием незаконной аннексии Крыма и Севастополя десять лет назад, сообщают в ООН.

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Это нарушение основных принципов ООН привело к серьезным гуманитарным последствиям, из-за чего гражданское население продолжает страдать. Он также сообщил, что количество погибших мирных жителей превышает 11 тысяч.

Интересно! В 2024 году гуманитарную помощь получили 6,2 миллиона украинцев, тогда как общее количество людей, нуждающихся в помощи, составляет 15 миллионов.

Гуттереш заметил, что большинство из тех, кто нуждается в поддержке, - это женщины и девушки. С приближением зимы профинансировано менее половины Плана гуманитарного реагирования на 2024 год. Он призвал международное сообщество активнее поддерживать эти усилия.

Кстати! Генеральный секретарь также акцентировал на важности финансовой поддержки со стороны международных доноров для продолжения жизненно важной работы в Украине.