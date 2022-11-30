Больше света в каждый дом: ЕС снова передаст Украине генераторы

Евросоюз пришлет дополнительные 40 генераторов Украины. В результате российских ракетных обстрелов энергетическая инфраструктура страны сильно повреждена. Поэтому украинцы сидят без света.

Генераторы от ЕС

В своем твиттере главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставит Украине через механизм гражданской защиты еще 40 генераторов. Это будет сделано для того, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

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Россия пытается сломать дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС поставляет еще 40 генераторов вдобавок к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты,

– написал дипломат.

Украина получит энергооборудование

Литва передаст дополнительную помощь для преодоления энергетического кризиса.

Каждый день мы ищем, что еще мы можем передать энергосистеме Украины, потому что я думаю, что это сейчас столь же важно, как и оружие. Они пытаются сделать жизнь людей невыносимой. Конечно, это намеренная российская тактика, мы ищем все, что можно отдать, как и в случае с вооружением,

– заявила Ингрида Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

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В настоящее время Литва уже оказала помощь в размере 3 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами. В ближайшее время будет предоставлена помощь еще на 2 миллиона евро.

Сколько генераторов уже завезли