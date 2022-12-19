Украинцы массово скупают генераторы: может ли это вызвать дефицит горючего

Из-за массовых атак энергосистемы Украины, украинские власти разрешили населению ввозить из-за границы без уплаты пошлины и НДС генераторы или зарядные станции. Их количество ежедневно растет, как и использование горючего для их работы.

Напоминаем, что в ноябре Украина каждый день импортировала около 8,5 тысячи генераторных установок.

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Возможен ли дефицит горючего снова

В конце весны – начале лета в Украине возник дефицит горючего. Этому способствовало уничтожение мощностей Кременчугского НПЗ и ряда обстрелявших российская сторона нефтебаз. Более того, почти все горючее Украина импортировала из России и Беларуси. После 24 февраля поставки прекратились.

Как рассказывает 24 каналу Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", сейчас оснований говорить о том, что дефицит горючего может повториться – нет. Ведь страна переориентировалась на новые рынки поставок – Европу.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Почему был этот дефицит? Потому что у нас россияне разрушили 100% поставок и, соответственно, у нас не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта. У европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. У всех есть контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-либо таких рецидивов в той или иной форме.

Геннадий Рябцев, член Экспертного совета Министерства энергетики, считает формулировку о том, что дефицит может возникнуть из-за массового использования генераторов, некорректным.

Недостаток топлива из-за большего количества генераторов возникнуть не может, потому что все генераторы вместе меньше потребляют топлива, чем одно крупное аграрное предприятие,

– объясняет эксперт.

Цены на топливо в 2023

В октябрьском инфляционном отчете НБУ идет речь о том, что горючее продолжит дорожать в 2023 году. Это будет происходить более медленными темпами – до 20%.

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С другой – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими,

– сообщил Нацбанк.