Остановка транзита российского газа: министр озвучил позицию Украины

Украина подготовилась к полной остановке транзита российского газа, обеспечив стабильное снабжение для потребителей. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна успешно прошла стресс-тесты газовой системы, чтобы быть уверенными в ее стабильности после закрытия транзита.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. Украина уже выполнила все необходимые приготовления.

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Украина готова к остановке газа из России

Галущенко отметил, что Украина открыто и последовательно коммуницировала о намерении остановить транзит с 1 января 2025 года.

Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям,

– подчеркнул министр.

Относительно заявлений Словакии о возможной остановке поставок электроэнергии в Украину, министр отметил, что такое решение будет нарушением европейских регуляций.

Украина уже обратилась в европейские инстанции и имеет механизм замены импорта электроэнергии с другими соседями, готовыми увеличить мощности.

Галущенко также отметил, что импорт электроэнергии из Словакии – это следствие агрессии России, которая оккупировала часть украинских энергетических объектов, в частности Запорожскую АЭС.