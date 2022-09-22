Германия национализирует импортера газа Sefe, ранее относившегося к "газпрому", – СМИ

Правительство Германии хочет национализировать компанию-импортера газа Sefe, чтобы оградить ее от банкротства. Ранее компания называлась Gazprom Germania и принадлежала "газпрому".

Германия хочет национализировать Gazprom Germania

По словам представителя Минэкономики Германии известно, что переговоры по национализации бывшей Gazprom Germania и будущей Sefe продолжаются. Вместе с тем в самой компании, как и энергетический регулятор Германии ситуацию комментировать отказались.

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Почему Gazprom Germania важна

Бывший Gazprom Germania с апреля находится под федеральной опекой для обеспечения безопасности поставок газа в Германии.

Компания имеет большое значение для европейского газового рынка и поставок для промышленности и домашних хозяйств. Ведь активы и дочерние компании в Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Чехии и за пределами Европы.

Эксперты полагают, что национализация вероятна, но говорят, что это может занять несколько недель.

Примечательно, что вчера немецкое правительство в рамках борьбы с энергетическим кризисом решило национализировать компанию Uniper, крупнейшего импортера российского газа.

В общей сложности Германия уже вкладывает не менее 40 миллиардов евро в своих трех крупнейших российских импортеров газа – Uniper, Sefe и подразделение EnBW – VNG.