Германия национализирует импортера газа Sefe, ранее относившегося к "газпрому", – СМИ
Источник:Reuters
Правительство Германии хочет национализировать компанию-импортера газа Sefe, чтобы оградить ее от банкротства. Ранее компания называлась Gazprom Germania и принадлежала "газпрому".
Германия хочет национализировать Gazprom Germania
По словам представителя Минэкономики Германии известно, что переговоры по национализации бывшей Gazprom Germania и будущей Sefe продолжаются. Вместе с тем в самой компании, как и энергетический регулятор Германии ситуацию комментировать отказались.
Интересно Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалютуОбратите внимание! Эксперты полагают, что национализация вероятна, но говорят, что это может занять несколько недель.
Почему Gazprom Germania важна
- Бывший Gazprom Germania с апреля находится под федеральной опекой для обеспечения безопасности поставок газа в Германии.
- Компания имеет большое значение для европейского газового рынка и поставок для промышленности и домашних хозяйств. Ведь активы и дочерние компании в Германии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Чехии и за пределами Европы.
Примечательно, что вчера немецкое правительство в рамках борьбы с энергетическим кризисом решило национализировать компанию Uniper, крупнейшего импортера российского газа.
В общей сложности Германия уже вкладывает не менее 40 миллиардов евро в своих трех крупнейших российских импортеров газа – Uniper, Sefe и подразделение EnBW – VNG.Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.