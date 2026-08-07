Экономика Германии удивила: на фоне проблем установила исторический рекорд

Немецкий экспорт неожиданно подал позитивный сигнал для экономики страны. Несмотря на трудности, связанные с войной на Ближнем Востоке, и ослабление американского направления, в июне он достиг рекордного уровня.

Исторический уровень экспорта

По предварительным данным Федерального статистического ведомства Германии, за первый месяц лета Германия экспортировала товаров на сумму 139,3 миллиарда евро с учетом календарных и сезонных факторов, пишет NTV.

Объемы были на 0,9% больше, чем в мае, и на 6,6% превысили показатель июня прошлого года.

Таким образом, июньский результат стал самым высоким за всю историю статистических наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в сентябре 2022 года и составлял 139,1 миллиарда евро.

Куда экспортировала Германия

Основной прирост немецкого экспорта пришелся на Европу. В июне поставки в европейские страны увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

За пределы ЕС экспорт вырос лишь на 0,3%, причем особенно заметным стало падение поставок в США – сразу на 14,2%.

Несмотря на это, Соединенные Штаты остаются крупнейшим отдельным рынком сбыта для немецких товаров. В июне туда было экспортировано продукции на 12,1 миллиарда евро.

В то же время Германия увеличила экспорт в Великобританию.

Зато поставки в Китай сократились на 0,3% – до 6,2 миллиарда евро. В то время как импорт из КНР увеличился на 9,1% – до 16,5 миллиарда евро.

Таким образом, немецкий экспорт растет уже пятый месяц подряд, частично компенсируя слабость экономики страны.

Напомним, в начале 2026 года канцлер Фридрих Мерц заявлял, что отдельные сектора экономики Германии находятся в "очень критическом" состоянии, в частности, из-за падения экспорта в США и Китай.