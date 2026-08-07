Історичний рівень експорту

За попередніми даними Федерального статистичного відомства Німеччини, за перший місяць літа Німеччина поставила за кордон товарів на 139,3 мільярда євро, з урахуванням календарних і сезонних факторів, пише NTV.

Обсяги були на 0,9% більше, ніж у травні, і на 6,6% перевищили показник червня минулого року.

Таким чином, червневий результат став найвищим за всю історію статистичних спостережень. Попередній рекорд був зафіксований ще у вересні 2022 року і становив 139,1 мільярда євро.

Куди експортувала Німеччина

Основний приріст німецького експорту припав на Європу. У червні поставки до європейських країн збільшилися на 1,3% порівняно з попереднім місяцем.

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За межі ЄС експорт зріс лише на 0,3%, причому особливо помітним стало падіння постачань до США – одразу на 14,2%.

Попри це, Сполучені Штати залишаються найбільшим окремим ринком збуту для німецьких товарів. У червні туди експортували продукції на 12,1 мільярда євро.

Водночас Німеччина наростила експорт до Великої Британії.

Натомість поставки до Китаю скоротилися на 0,3% – до 6,2 мільярда євро. Тоді як імпорт із КНР збільшився на 9,1% – до 16,5 мільярда євро.

Отож, німецький експорт збільшується вже п'ятий місяць поспіль, частково компенсуючи слабкість економіки країни.

Нагадаємо, на початку 2026 року канцлер Фрідріх Мерц говорив, що окремі сектори економіки Німеччини перебувають у "дуже критичному" стані, зокрема, через падіння експорту до США та Китаю.