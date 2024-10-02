Увеличение налогов поможет армии: Гетманцев объяснил, почему это важно

Для улучшения финансирования армии необходимо повысить не только военный сбор, но и НДС. Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме "Бизнес и война".

Почему увеличение налогов поможет

Гетманцев подчеркнул, что только эти два мощных налога способны оперативно наполнить бюджет, поскольку касаются всех налогоплательщиков, сообщает издание "Interfax-Украина".

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Даниил Гетманцев Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодня – это военный сбор и НДС.

Он также считает, что введение налогов на роскошь является малоэффективным, поскольку определить исчерпывающий список предметов роскоши всегда будет проблематично.

Он также отметил, что критика возникла относительно предложенных ставок на отдельные товары. По его мнению, третьим аргументом против этих налогов является их ограниченный фискальный эффект.

Мы получаем достаточно большую группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов,

– отмечает Гетманцев.

Поэтому, председатель комитета считает, что повышение военного сбора и НДС является справедливым решением.