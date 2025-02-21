Период наивысшей турбулентности с марта 2022 года: Гетманцев сделал заявление о финансах Украины

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов. В частности он призвал растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года.

Гетманцев объяснил, что сейчас нужно Украине

В частности он отметил, что тотальная детенизация и экономия сейчас очень нужны Украине, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Гетманцева.

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Он пояснил, что связь между событиями в международной политике и нашими финансами является прямой. В частности Украина сегодня находится в периоде наивысшей турбулентности з марта 2022 года.

Гетманцев подчеркнул, что для государства сейчас важно жестко прекратить тень и коррупцию. А особенно – вычистить воров из власти.

Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию,

– написал Даниил Гетманцев.

Он добавил, что только от работы налоговой Украина в 2025 году "не напрягаясь должна получить плюс 4 миллиарда долларов от детенизации, а если напрячься – гораздо больше". Также Гетманцев считает, что следует ввести военную цензуру расходов.

Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, что дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия – это то, что сейчас нужно,

– заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Важно! Это означает, что несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, рост неопределенности в 2026 году остается.