Гибкий курс НБУ: регулятор будет влиять на колебания стоимости доллара

НБУ готовится упразднить фиксированный курс доллара через 18 месяцев после его введения. Напротив временному мероприятию установят гибкий курс.

НБУ введет гибкий курс доллара

Благодаря своевременной фиксации курса доллара Украине удалось замедлить инфляцию и вывести валютные резервы на рекордный уровень.

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С начала вторжения России НБУ зафиксировал курс доллара на отметке 29,25 гривны, однако уже с июля 2022 года ее подняли до 36,57 гривны.

Фиксированный курс и жесткие административные ограничения оптимальны только в ограниченной временной перспективе, ведь со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий.

– объяснили в финансовом учреждении.

Такое решение предусмотрено Стратегией по смягчению валютных ограничений. Его реализация возможна только при формировании надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок.

Когда введут гибкий курс доллара

Отмена фиксированного курса доллара может повлечь за собой как удорожание, так и удешевление валюты. Однако пока точно неизвестно, когда регулятор реализует это решение.

НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения,

– сообщили в финансовом учреждении.

Колебания будут отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке, однако первое время регулятор будет активно следить за ситуацией, используя интервенции и валютные ограничения.