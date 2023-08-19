НБУ запровадить гнучкий курс долара

Завдяки своєчасній фіксації курсу долара, Україні вдалося сповільнити інфляцію та вивести валютні резерви на рекордний рівень.

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Нагадаємо! З початку вторгнення Росії, НБУ зафіксував курс долара на позначці 29,25 гривні, проте вже з липня 2022 року її підняли до 36,57 гривні.

Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише в обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов,

– пояснили у фінансовій установі.

Таке рішення передбачене Стратегією пом'якшення валютних обмежень. Його реалізація можлива лише за формування належних макроекономічних і фінансових передумов.

Коли запровадять гнучкий курс долара

Скасування фіксованого курсу долара може спричинити, як здорожчання, так і здешевшання валюти. Проте поки достеменно не відомо, коли регулятор реалізує це рішення.

НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції,

– повідомили у фінансовій установі.

Коливання відображатимуть зміни попиту та пропозиції валюти на ринку, проте перший час регулятор буде активно стежити за ситуацією використовуючи інтервенції та валютні обмеження.