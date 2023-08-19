НБУ введет гибкий курс доллара

Благодаря своевременной фиксации курса доллара Украине удалось замедлить инфляцию и вывести валютные резервы на рекордный уровень.

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Напомним! С начала вторжения России НБУ зафиксировал курс доллара на отметке 29,25 гривны, однако уже с июля 2022 года ее подняли до 36,57 гривны.

Фиксированный курс и жесткие административные ограничения оптимальны только в ограниченной временной перспективе, ведь со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий.

– объяснили в финансовом учреждении.

Такое решение предусмотрено Стратегией по смягчению валютных ограничений. Его реализация возможна только при формировании надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок.

Когда введут гибкий курс доллара

Отмена фиксированного курса доллара может повлечь за собой как удорожание, так и удешевление валюты. Однако пока точно неизвестно, когда регулятор реализует это решение.

НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения,

– сообщили в финансовом учреждении.

Колебания будут отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке, однако первое время регулятор будет активно следить за ситуацией, используя интервенции и валютные ограничения.