В НБУ сменился глава: что теперь будет с долларом

Новым главой НБУ стал банкир Андрей Пышный. Какая будет ситуация в Украине при его руководстве по валютной политике и что будет менять руководитель, читайте в материале.

Изменится ли валютная политика

Как рассказал 24 каналу Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, никаких признаков того, что изменится политика НБУ, он и другие эксперты не видят.

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Олег Гетман экономист, специалист Экономической экспертной платформы Во время войны, единственная по сути возможная политика – это закрепить прочно курс, как сейчас у нас на межбанке, и интервенциями его держать, а также на наличном рынке держать поближе к межбанку. Другой выход – отпустить курс и перейти к гибкому курсообразованию, но так же интервенциям не давать ему значительно куда-то сдвинуться и тоже держать курс в приближенном коридоре к 36—38 гривен. Других решений по политике мы не видим. Нынешний глава будет продолжать политику предыдущего председателя.

Что нового будет внедрять новый глава НБУ

Олег Гетман говорит, что чего-то нового ожидать не нужно. Сейчас достаточно жесткая и сбалансированная как для военного времени монетарная политика.

Кроме этого, правительство постоянно хочет, чтобы Нацбанк печатал больше денег. Этого нельзя допустить, и новый глава пообещал, что этого делать не будет.

Ни в коем случае НБУ не будет печатать больше средств, чем минимальный объем, то есть 20—25 миллиардов. Эти объемы допустимы, потому что международные партнеры дают много валюты, соответственно мы немного печатаем гривну, которая тоже попадает на межбанк и завязывается с этой поступающей валютой. Мы не получаем дополнительного негативного влияния на инфляцию и в целом экономику от этого небольшого объема печати,

– добавил Гетман.

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Пышный о курсе

Глава НБУ не будет прогнозировать курс и считает, что нынешний курс соответствует текущим экономическим реалиям;

По его словам, золотовалютные резервы Украины составляют более 24 миллиардов долларов. За последнюю неделю они улучшились даже с начала октября;

Принятые решения по ограничениям во время войны – это вполне адекватно.

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