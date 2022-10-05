Секрет раскрыт: стало известно имя нового главы НБУ

Недавно Кирилл Шевченко, нынешний глава НБУ, сообщил о внезапной отставке. Кто же станет новым главой Нацбанка, читайте в материале.

Кто станет новым главой НБУ

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, кандидатуру нового главы НБУ должны назначить уже на этой неделе.

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Им станет украинский политик и банкир

Кандидатуру внесут сразу после голосования отставки еще нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко. Скорее всего, назначение состоится в день голосования Бюджета в первом чтении.

Как прощался Шевченко

Об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко стало известно вчера. Об этом украинский банкир сообщил на своей странице. Он объясняет, что уходит с поста главы НБУ из-за здоровья.

Друзья, по причинам, связанным со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность Председателя Национального банка Украины,

– пишет Шевченко.

Он подчеркнул, что война стала еще одним трудным экзаменом для всей команды. Однако отметил все задачи, которые с начала полномасштабной войны Национальный банк осуществил. Это:

обеспечение бесперебойной работы финансовой системы;

не допускание паники на валютном рынке;

остановка масштабного оттока капитала для защиты резервов;

удержание инфляции на адекватном уровне во время войны;

помощь государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

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В НБУ рассказали в каком состоянии валютные резервы Украины

Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман сообщил, что золотовалютные резервы Украины сократились всего на 3 миллиарда долларов. С 28 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов.

Показатели золотовалютных резервов достаточно малы и незначительно уменьшились по сравнению с началом войны, утверждает Василий Фурман.

С начала войны и по состоянию на конец сентября чистая продажа валюты Нацбанком из резервов составила 14 миллиардов долларов и 1 миллиард евро.

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