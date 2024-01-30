Успех "управляемой гибкости": глава НБУ прокомментировал курс доллара по отношению к гривне

В зависимости от ситуации на рынке валют курс доллара колеблется с начала октября 2023 года. Однако НБУ продолжает контролировать эти процессы для обеспечения управляемости.

Глава НБУ прокомментировал курс доллара

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в дальнейшем для регулятора в приоритете остается курсовая устойчивость.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Курсовая стойкость как приоритет остается. Спрос и предложение именно они должны определять и объемы и глубину и курсовую ситуацию. И мы в течение четырех месяцев гибкого курсообразования обеспечиваем это достаточно четко: курсовая устойчивость и, соответственно, тенденция.

Также регулятор задекларировал позицию, что курс должен ходить в обе стороны.

Мы за период курсовой гибкости почувствовали и ревальвационный и девальвационный тренд. Но обратите внимание: к нам вернулось чувство сезонности. Почему нет? Сезонность влияет на курсовые настроения

сказал глава НБУ.

Переход от ревальвации к девальвации произошел с полным пониманием ситуации и сейчас наблюдаем, что курс действительно колеблется в обе стороны.

На самом деле произошло это дыхание. Мы отпустили этот турникет, но при этом держим полностью контроль над всеми показателями жизнедеятельности этого экономического организма.

подытожил Пышный.

Сколько валюты продал НБУ на прошлой неделе

На прошлой неделе НБУ продал на межбанковском валютном рынке 421,3 миллиона долларов наличными. Это на 109,7 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе.

А вот покупка показала рекордные результаты за январь 520 тысяч долларов. В январе 2024 года Нацбанк успел продать 24 миллиарда долларов и купить около 12 миллиардов долларов наличной валюты.