В НБУ ответили будут ли менять курсообразующую валюту в Украине

Ранее стало известно, что главная иностранная валюта в Украине будет изменена. Речь идет о замене доллара на евро

Состоится ли замена курсообразующей валюты в ближайшее время

Глава НБУ заявил, что замена курсообразующей валюты не произойдет в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Андрей Пышный Глава Национального банка Украины Такого решения сейчас на столе нет. Это вопрос перспективы. Мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом

Пышный отметил, что основная иностранная валюта играет ключевую роль в валютных операциях НБУ. К тому же этот выбор повлияет на курсообразование гривны относительно других валют

Обратите внимание! Пышный говорит, что исторически доллар оставался главной иностранной валютой для Украины. Однако учитывая евроинтеграцию и усиление сотрудничества с ЕС, именно евро может занять место курсообразующей валюты.