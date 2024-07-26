Проблемы с платежами: как Китай, Индия и Турция торгуют с Россией
Источник:Bloomberg
Новые ограничения в отношении Кремля поставили банки стран, торгующих с Россией, под более высокий риск. На сегодня все чаще задерживаются или срываются платежи с российскими торговыми партнерами.
С какими проблемами столкнулись партнеры России
Введенные санкции против Кремля усложняет, а иногда вообще делает невозможным осуществление транзакций. Это в первую очередь касается Китая, который является едва ли не важнейшим экономическим партнером России с начала 2022 года.
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Сейчас немалое количество транзакций с Китаем возможно только через агентов в бывших советских республиках.
- Поэтому по этим сделкам, иностранная валюта, включая юани, не попадает в Россию. Сначала китайские клиенты платят в юанях агентам в третьих странах, а те перечисляют экспортерам в Москве рубли, рассказывают знакомые с такими схемами люди.
- Все более популярными становятся расчеты криптовалютой через Гонконг. Впрочем, даже в этих случаях россияне вынуждены использовать посредников в таких странах, как Узбекистан или Казахстан.
- Таким образом некоторые российские банки повысили комиссии за транзакции в юанях на фоне проблем с российско-китайскими платежами.
- Некоторые экспортеры говорят, что у них вообще не было проблем с осуществлением платежей.
Похожие ситуации с Индией и Турцией
Известно, что проблемы с переводом доходов с другого ключевого торгового партнера, а именно Индии, уменьшились, впрочем, они не были полностью решены. Ведь индийская рупия не является полностью конвертируемой, а транзакции с третьими странами дорогие.Заметьте! На сегодня Россия имеет немалые накопления в рупиях и чтобы использовать их резервный банк Индии предложил правила, по которым эти средства можно инвестировать в проекты или индийские ценные бумаги, а также корректировать закупки товаров и услуг в будущем.
Ситуация с Турцией менее страшна, по сравнению с Китаем. Все потому, что лишь некоторые турецкие банки прекратили операции с Россией.
- Торговля с Турцией в основном происходит в рублях. Доля турецкого экспорта в рублях с января по май выросла на 50%.