З якими проблемами стикнулися партнери Росії
Запроваджені санкції проти Кремля ускладнює, а інколи взагалі унеможливлює здійснення транзакцій. Це у перше чергу стосується Китаю, який є чи не найважливішим економічним партнером Росії з початку 2022 року.
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Зараз чимала кількість транзакцій з Китаєм можлива лише через агентів у колишніх радянських республіках.
- Відтак за цими угодами, іноземна валюта, включно з юанями, не потрапляє до Росії. Спочатку китайські клієнти платять в юанях агентам у третіх країнах, а ті перераховують експортерам у Москві рублі, розповідають знайомі із такими схемами люди.
- Все більше популярними стають розрахунки криптовалютою через Гонконг. Втім навіть у цих випадках росіяни змушені використовувати посередників у таких країнах, як Узбекистан чи Казахстан.
- Таким чином деякі російські банки підвищили комісії за транзакції в юанях на тлі проблем з російсько-китайськими платежами.
- Деякі експортери кажуть, що у них не взагалі було проблем зі здійсненням платежів.
Схожі ситуації з Індією та Туреччиною
Відомо, що проблеми з переказом прибутків з іншого ключового торговельного партнера, а саме Індії, зменшилися, втім вони не були повністю вирішені. Адже індійська рупія не є повністю конвертованою, а транзакції з третіми країнами дорогі.
Ситуація з Туреччиною є менш страшна, порівняно з Китаєм. Все через те, що лише деякі турецькі банки припинили операції з Росією.
- Торгівля з Туреччиною в основному відбувається в рублях. Частка турецького експорту в рублях з січня по травень зросла на 50%.