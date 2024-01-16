Глубина валютного рынка выросла втрое после перехода к гибкому курсу, – НБУ

В прошлом году НБУ удалось удержать стабильность в макроэкономике Украины. Следовательно, текущий год был направлен на закрепление и развитие этой положительной тенденции.

Переход на новый курсовой режим

Следовательно, одним из важных моментов стала успешный отказ от фиксированного курса. Об этом рассказал голова НБУ Андрей Пышный в авторской колонке для 24 Канала.

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Он сообщил, что при длительном использовании фиксированный курс приводит к накоплению внутренних и внешних дисбалансов, а это выливается в валютные кризисы

Что известно об отказе от фиксированного курса В конце июня НБУ принял Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Уже в октябре НБУ ввел режим управляемой гибкости обменного курса. С этого времени курс может двигаться в обе стороны, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения.

Какие результаты изменений

Среднедневный объем операций без участия НБУ в декабре – вырос втрое по сравнению с сентябрем . А спред между наличным и официальным курсами сохраняется в приемлемых пределах.

. А спред между наличным и официальным курсами сохраняется в приемлемых пределах. Прогнозы по обвалу национальной валюты из-за нового курсового режима – не оправдались.

Андрей Пышный подчеркнул, что задача НБУ – сохранить макрофинансовую устойчивость как в условиях войны, так и дальше. В этом видится необходимая основа для восстановления.

Что будет делать НБУ для сохранения курсовой устойчивости

В дальнейшем будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, сформировавшийся в результате войны.

Будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Глава НБУ добавил, что международные резервы – сохраняются на достаточно высоком уровне. Следовательно, одной из целей является сохранение доверия к национальной валюте, банковской системы и политики НБУ.

Что еще планирует осуществить НБУ

Еще один вопрос в повестке дня – репатриация "новых" дивидендов.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины Мы сможем расширить возможности оплаты по старым импортным декларациям и репатриации процентов по долговым обязательствам и инвестициям, предоставленным или осуществленным до начала полномасштабной войны. Смягчить ограничения в части управления валютными рисками и т.д.

Однако, отмечается, такие шаги будут предприняты только после тщательного анализа и формирования необходимых предпосылок. А сохранение курсовой устойчивости – в дальнейшем будет оставаться в приоритете.