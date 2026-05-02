Украинцам засчитывают стаж в двойном размере: кому посчитают год за два

Отдельные категории граждан в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию благодаря специальному порядку учета страхового стажа. Для них периоды работы в определенных условиях засчитываются с повышающим коэффициентом.

Кто имеет право на двойной стаж?

Механизм двойного зачисления страхового стажа в Украине является специальным инструментом пенсионной политики, направленным на компенсацию повышенных профессиональных рисков, объясняют в Пенсионном фонде.

То есть это не правило, а исключение, который применяется к тем видам занятости, где условия труда объективно влияют на продолжительность трудоспособности и состояние здоровья. В таких случаях государство использует повышающий коэффициент: один календарный год работы может быть учтен как два года страхового стажа.

Однако ключевой критерий здесь не профессия как таковая, а характер условий, в которых выполнялась работа. Прежде всего это:

подземные работы в горной отрасли, включая шахты, рудники и строительство инфраструктуры под землей.

работа в регионах с экстремальными природно-климатическими условиями, где фактор среды непосредственно влияет на физическое состояние работника.

Также двойной стаж может применяться к части медицинских работников. Прежде всего тех, кто работает в инфекционных, психиатрических или противотуберкулезных учреждениях, где существует постоянный контакт с угрозами для здоровья, замечает Пенсионный центр.

Важно! Отдельный блок составляет военная служба, в частности участие в боевых действиях или выполнение задач повышенной опасности, где риск имеет системный характер.

Аналогичный подход используется в отношении работ с воздействием вредных факторов производства: радиации, токсичных веществ, повышенного шума или вибраций. Отдельно выделяется участие в ликвидации последствий аварий и катастроф, поэтому эти периоды также могут засчитываться по повышенному коэффициенту.

Как подтвердить право на двойной стаж?

В то же время на практике право на двойной стаж определяется не только фактом выполнения такой работы, но и качеством ее документального подтверждения. Именно записи в трудовой книжке, справки работодателей и нормативные акты, которые действовали на момент работы, являются основанием для применения повышающего коэффициента.

Обратите внимание! Оценку этих документов осуществляет Пенсионный фонд Украины, и без надлежащей доказательной базы даже объективно вредные условия могут не быть учтены в двойном размере.

С экономической точки зрения этот механизм выполняет две функции. Во-первых, он частично компенсирует “стоимость” работы в сложных секторах, где невозможно полностью устранить риски из-за технологических ограничений. Во-вторых, создает дополнительный стимул для привлечения кадров в такие сферы.

В то же время его влияние на пенсионную систему является точечным: двойной стаж не меняет общих параметров реформы, но может существенно повлиять на индивидуальную траекторию выхода на пенсию, сократив необходимый временной горизонт накопления стажа.

