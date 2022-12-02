В 2023 году мир столкнется с голодом, экспорт из Украины чрезвычайно важен – The Economist

Из-за блокирования украинского экспорта Россией и мировой инфляции беднейшие страны мира столкнутся с голодом в следующем году. Пострадает и бедное население богатых стран, таких как США и Великобритания.

Сколько людей столкнутся с нехваткой продуктов

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, координирующей распределение продовольственной помощи, считает, что количество людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, подскочило с 282 миллионов в конце 2021 года до рекордных 345 миллионов в 2022 году. Для 50 миллионов человек 2023 год начнется на пороге голода. И поскольку правительства все еще борются с замедлением экономического роста, многие люди могут голодать в ближайшие месяцы.

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Дестабилизация из-за российского вторжения

Россия и Украина вошли в пятерку крупнейших мировых экспортеров продукции из ячменя, кукурузы и подсолнечника. Поэтому, когда началась война, снабжение многих основных пищевых продуктов серьезно пострадало. Страны, наиболее пострадавшие, являются одними из самых бедных в мире. Это Судан, Танзания и Уганда. Они полагались на Россию и Украину для получения более 40% импорта пшеницы.

Мировые цены на продукты питания резко возросли, поскольку другие страны, включая Аргентину и Индию, ответили торговыми ограничениями. Усилия по оказанию экстренной помощи повсюду понесли убытки, поскольку ООН обычно покупает половину распространяемой ею пшеницы в Украине.

Возобновление экспорта из Украины

По мере того как война продолжается, поставки из Украины возобновились, а затем столкнулись с периодической блокадой. Слабый экономический рост оказывает давление на спрос. И в некоторых областях инфляция начинает уменьшаться. Индекс цен на продовольствие продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, измеряющий ежемесячное изменение международных цен на продовольственные товары, постепенно упал со своего исторического максимума в марте 2022 года.

С чем столкнется мир в 2023 году

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, предупредил, что мир может перейти от борьбы с инфляцией продовольствия к простой нехватке пищи. Производство азотных удобрений упало из-за сокращения российского экспорта природного газа, важного ингредиента. Фермеры используют меньше удобрений, изменяют культуру и сокращают производство.

В 2023 году люди будут голодать по разным причинам. В зонах конфликта, таких как Афганистан, Эфиопия и Йемен, сельское хозяйство будет нарушено. Изменение климата означает, что экстремальные явления погоды, такие как наводнение в Пакистане и засуха на Африканском Роге, становятся все более распространенными. В других странах, включая такие богатые страны, как Америка и Великобритания, и крупные страны-производители продовольствия, такие как Бразилия и Индия, проблема просто в бедности. Сочетание высокой инфляции и замедление мировой экономики означает, что многим людям будет тяжело платить за необходимые продукты питания.

Последствия недостатка пищи ужасающие. Голодание повышает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. Недоедание означает не только то, что люди едят слишком мало и худеют. Особенно в городах те, кто не могут позволить себе питательную пищу, покупают взамен дешевые, упакованные продукты, а бедные все больше подвергаются опасности ожирения.

Сильнее голодают женщины и дети

Женщины страдают больше всего. Они, скорее всего, будут бедны и откажутся от еды, чтобы прокормить свои семьи. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что в 2021 году 31,9% женщин в мире имели умеренную или серьезную "продовольственную нехватку" по сравнению с 27,6% мужчин, и этот разрыв увеличивается. Опрос неправительственной организации Care показывает, как сталкиваются гендерное неравенство и отсутствие продовольственной безопасности. В Сомали мужчины сказали, что едят меньше, а женщины сказали, что они вообще пропускают еду. В отчете цитируется женщина из Нигерии. "Мы уменьшили количество пищи для всех, – говорит она, – кроме моего мужа, который является хозяином в доме".

У детей голод задерживает развитие мозга и снижает иммунитет. Лишь несколько месяцев плохого питания в детстве могут снизить надежды человека жить здоровой и продуктивной жизнью. В детском саду для малообеспеченных детей в Сан-Паулу директор Клаудия Руссо видит, что все больше и больше младенцев приходят на завтрак утром, не едя ничего с обеда, который предоставил детсад накануне. В результате эти дети меньше, больнее и медленнее. Для них последствия нынешнего продовольственного кризиса останутся еще долго после того, как цепочки поставок будут перестроены и цены на продукты питания упадут.