"Горные" доплаты к пенсии: кто имеет право на надбавку в 2025 году
- В июле 2025 года Кабмин утвердил порядок выплаты ежемесячных доплат для жителей горных регионов, которые будут начисляться пенсионерам, людям с инвалидностью, и другим получателям социальной помощи.
- Чтобы получить "горные" доплаты, люди должны жить или работать в горных населенных пунктах не менее 6 месяцев подряд и не выезжать за границу более чем на 60 дней.
Украинские пенсионеры, проживающие постоянно в горных районах, имеют право на 20% доплаты к пенсии. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.
Кто имеет право на "горные" надбавки к пенсии?
В рамках поддержки труднодоступных регионов Кабмин в июле 2025 года принял постановление № 793, которым определил порядок выплаты ежемесячных надбавок для жителей горных регионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Порядок выплат разработали согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине" и с положениями Государственного бюджета на 2025 год.
По этому документу, ежемесячные доплаты предусмотрены:
- для пенсионеров;
- для людей с инвалидностью;
- для получателей социальной пенсии;
- для малообеспеченных семей;
- для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- для студентов, получающих государственную стипендию;
- и для всех, кто получает социальную помощь от государства.
Важно! Размер "горной" доплаты зависит от основного вида выплат и рассчитывается по закону "О статусе горных населенных пунктов".
Какие условия для получения "горных" доплат?
Право на ежемесячные доплаты пенсионеры и другие получатели имеют при условии выполнения ряда условий. Они должны:
- фактически проживать или работать в горных населенных пунктах не менее 6 месяцев подряд;
- не выезжать за границу более чем на 60 дней (кроме особых случаев, например, на лечение);
- не получать пенсию или любые соцвыплаты в других населенных пунктах.
Надбавки за проживание или работу в горной местности начисляют после подтверждения такого факта по реестру.
Когда могут забрать доплаты?
Доплаты могут отменить, если обнаружат нарушения: например, человек не проживает по указанному адресу, длительное время находится за границей без уважительных причин или получает выплаты или платит ЕСВ в другом населенном пункте. Проверка места жительства проводится минимум раз в полгода, и если в течение 30 дней после нее получатель не подтвердит свой адрес, начисления прекращают. О таком решении сообщают по телефону или через электронные каналы связи.
Доплаты к пенсии в Украине: что известно?
В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на надбавки к пенсии. В частности, дополнительные выплаты за возраст предусмотрены для пожилых людей, которым исполнилось 70 лет и более.
Предусмотрены и специальные надбавки на уход для пожилых людей. Такую помощь могут получить пенсионеры, которые живут сами и по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи.
Доплату к пенсии в размере 590 гривен имеют право получать участники боевых действий и их семьи. Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", эта сумма составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.