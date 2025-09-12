"Горные" доплаты к пенсии: кто имеет право на надбавку в 2025 году

Украинские пенсионеры, проживающие постоянно в горных районах, имеют право на 20% доплаты к пенсии. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.

Кто имеет право на "горные" надбавки к пенсии?

В рамках поддержки труднодоступных регионов Кабмин в июле 2025 года принял постановление № 793, которым определил порядок выплаты ежемесячных надбавок для жителей горных регионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Порядок выплат разработали согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине" и с положениями Государственного бюджета на 2025 год.

По этому документу, ежемесячные доплаты предусмотрены:

для пенсионеров;

для людей с инвалидностью;

для получателей социальной пенсии;

для малообеспеченных семей;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

для студентов, получающих государственную стипендию;

и для всех, кто получает социальную помощь от государства.

Важно! Размер "горной" доплаты зависит от основного вида выплат и рассчитывается по закону "О статусе горных населенных пунктов".

Какие условия для получения "горных" доплат?

Право на ежемесячные доплаты пенсионеры и другие получатели имеют при условии выполнения ряда условий. Они должны:

фактически проживать или работать в горных населенных пунктах не менее 6 месяцев подряд;

не выезжать за границу более чем на 60 дней (кроме особых случаев, например, на лечение);

не получать пенсию или любые соцвыплаты в других населенных пунктах.

Надбавки за проживание или работу в горной местности начисляют после подтверждения такого факта по реестру.

Когда могут забрать доплаты? Доплаты могут отменить, если обнаружат нарушения: например, человек не проживает по указанному адресу, длительное время находится за границей без уважительных причин или получает выплаты или платит ЕСВ в другом населенном пункте. Проверка места жительства проводится минимум раз в полгода, и если в течение 30 дней после нее получатель не подтвердит свой адрес, начисления прекращают. О таком решении сообщают по телефону или через электронные каналы связи.

Доплаты к пенсии в Украине: что известно?