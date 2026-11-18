Государственная казна ежемесячно испытывает колоссальную нагрузку из-за беспрецедентных вызовов военного времени. Члены правительства наконец подвели финансовые итоги большей части года, продемонстрировав реальную картину приоритетов страны.

На что государство тратит больше всего средств

За первые десять месяцев 2026 года из государственного бюджета Украины было потрачено астрономическую сумму – 3,6 триллиона гривен. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем свидетельствуют официальные данные Минфина.

Львиная доля всех расходов традиционно идет на защиту от врага и обеспечение армии. На безопасность и оборону было направлено 2,17 триллиона гривен, что составляет более 60% от общего фонда. Только в октябре на эти критически важные нужды ушло более 162 миллиарда гривен.

Куда идут деньги гражданского сектора и социальной сферы

Вторая по величине статья расходов – это зарплаты бюджетникам. На оплату труда учителей, врачей и госслужащих государство выделило более 1,3 триллиона гривен, что составляет 37% от всех расходов.

Социальное обеспечение также остается абсолютным приоритетом правительства. На пенсии, стипендии, жилищные субсидии и помощь семьям потратили почти 593 миллиарда гривен. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом, что гарантирует стабильность выплат для наиболее уязвимых категорий граждан.

Обратите внимание! Кроме того, значительные суммы направляются на поддержку предприятий и закупку товаров для ВСУ (более 514 миллиардов), а также на медицинские гарантии и оплату коммунальных услуг (506,5 миллиарда).

Какова ситуация с долгами и местными бюджетами

Экономика страны продолжает работать в условиях жесткого дефицита, поэтому обслуживание государственного долга становится все дороже. За десять месяцев на это потратили почти 306 миллиардов гривен, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

В то же время местные бюджеты получили в виде трансфертов более 244 миллиардов гривен. Эта сумма выросла более чем наполовину (на 56,3%) по сравнению с 2025 годом, что позволяет общинам на местах покрывать свои насущные потребности в условиях войны.

Кстати, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о активный поиск 70 миллиардов евро, необходимых для обеспечения потребностей Украины на 2027 год. По его словам, озвученная президентом сумма четко разделена на две части: 30 миллиардов евро пойдут на непосредственное покрытие дефицита государственного бюджета, а 40 миллиардов – на внебюджетные военные нужды фронта.