В І квартале госбюджет вышел в "плюс" благодаря внешней помощи

С января по март этого года Украина смогла перевыполнить план доходов общего фонда госбюджета на 85,8 миллиарда гривен. Так произошло благодаря помощи международных партнеров.

План госбюджета перевыполнен

В заключении институции о результатах анализа выполнения Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год в I квартале говорится о перевыполнении плана поступлений в госбюджет.

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Хотя доходы Госбюджета в I квартале 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросли на 116,2 миллиарда гривен (22,1%) и составили 642,1 миллиарда гривен, однако в основном этот рост обусловлен неэкономическими факторами. Речь идет о таких факторах как рост ставки налога на прибыль банков, авансовые перечисления дивидендов на государственную долю, увеличение собственных поступлений бюджетных учреждений,

– говорится в сообщении.

Также на перевыполнение плана повлияли такие экономические факторы:

рост налогооблагаемого импорта и прибыли прибыльных предприятий;

девальвация гривны;

рост реального ВВП;

рост зарплат и инфляции.

Какие еще показатели были в І квартале

В первом квартале 2024 года от международного сообщества Украина получила 402,3 миллиарда гривен внешних заимствований и грантов, что на 5,1 миллиарда гривен меньше, чем планировалось.

Несмотря на это внутренние ресурсы Украины значительно превысили ее внешние ресурсы, составив 811,7 миллиарда гривен. Этот рост произошел прежде всего за счет внутренних заимствований, которые превысили первоначальный план на 11%. Одним из факторов, что способствовал этому превышению, была покупка банками военных облигаций.

Расходы Госбюджета за указанный период тоже увеличились до 813,1 миллиарда гривен, то есть на 12%.