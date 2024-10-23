МВФ: в следующем году госдолг Украины превысит 100% ВВП

По прогнозу МВФ, в 2025 году государственный долг Украины впервые превысит 100% от ВВП страны. Уже в этом году сумма долга почти сравнялась с показателями ВВП.

Какой прогноз МВФ для Украины

По состоянию на текущий год, долг достиг примерно 95-97% от ВВП, говорится в Меморандуме МВФ.

Читайте также Тарифы для украинцев могут вырасти: что предусматривает обновленный меморандум от МВФ

Это означает, что уже сейчас долговая нагрузка страны является очень высокой, но в следующем году этот показатель еще больше возрастет.

Прогнозы МВФ таковы:

в 2025 году государственный долг составит 106,6% от ВВП;

в 2026 году еще увеличится до 107,6%;

в 2027 году прогнозируется незначительное сокращение долга до уровня 102,6%.

Такой сценарий является базовым, то есть считается наиболее вероятным при условии стабильной экономической ситуации.

Заметьте! Однако есть и пессимистический сценарий, согласно которому долг может значительно возрасти. В таком случае уже в 2025 году долг может составить 117,5% от ВВП, а в 2026 и 2027 годах – 132,1% и 134,3% соответственно.

Сейчас Украина пытается справляться с финансовыми трудностями, которые вызваны военными действиями и большими государственными расходами.

Впрочем, если долг продолжит расти такими темпами, это может иметь серьезные последствия для экономики, включая рост расходов на обслуживание долга и ограничение возможностей для экономического развития.

Может ли ситуация измениться

Оба сценария (базовый и негативный) прогнозируют экономическую ситуацию Украины при условии, что доноры, в частности страны G7, продолжат предоставлять обещанное финансирование.

Заметьте! Если этого не произойдет или средства поступят с задержкой, страна может столкнуться с экономическими и социальными потрясениями, которые могут привести к сокращению социальных расходов или накоплению внутренней задолженности.

Украина недавно успешно завершила реструктуризацию своего долга на сумму около 20,5 миллиарда долларов (24 миллиарда с учетом процентов), что позволило уменьшить общий долг на 9 миллиардов.

Важно! Это стало важным шагом для стабилизации экономической ситуации на фоне того, что страны G7 также заверили в предоставлении 50 миллиардов долларов многолетнего финансирования.

Однако МВФ подчеркивает, что Украине нужно продолжать внедрение структурных реформ, которые, хотя и необходимы для долгосрочной стабильности, могут вызвать социальное напряжение из-за влияния на жизненный уровень населения.