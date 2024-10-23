МВФ: в следующем году госдолг Украины превысит 100% ВВП
Источник:МВФ
По прогнозу МВФ, в 2025 году государственный долг Украины впервые превысит 100% от ВВП страны. Уже в этом году сумма долга почти сравнялась с показателями ВВП.
Какой прогноз МВФ для Украины
По состоянию на текущий год, долг достиг примерно 95-97% от ВВП, говорится в Меморандуме МВФ.
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Это означает, что уже сейчас долговая нагрузка страны является очень высокой, но в следующем году этот показатель еще больше возрастет.
Прогнозы МВФ таковы:
- в 2025 году государственный долг составит 106,6% от ВВП;
- в 2026 году еще увеличится до 107,6%;
- в 2027 году прогнозируется незначительное сокращение долга до уровня 102,6%.
Такой сценарий является базовым, то есть считается наиболее вероятным при условии стабильной экономической ситуации.
Заметьте! Однако есть и пессимистический сценарий, согласно которому долг может значительно возрасти. В таком случае уже в 2025 году долг может составить 117,5% от ВВП, а в 2026 и 2027 годах – 132,1% и 134,3% соответственно.
Сейчас Украина пытается справляться с финансовыми трудностями, которые вызваны военными действиями и большими государственными расходами.
Впрочем, если долг продолжит расти такими темпами, это может иметь серьезные последствия для экономики, включая рост расходов на обслуживание долга и ограничение возможностей для экономического развития.
Может ли ситуация измениться
Оба сценария (базовый и негативный) прогнозируют экономическую ситуацию Украины при условии, что доноры, в частности страны G7, продолжат предоставлять обещанное финансирование.
Заметьте! Если этого не произойдет или средства поступят с задержкой, страна может столкнуться с экономическими и социальными потрясениями, которые могут привести к сокращению социальных расходов или накоплению внутренней задолженности.
Украина недавно успешно завершила реструктуризацию своего долга на сумму около 20,5 миллиарда долларов (24 миллиарда с учетом процентов), что позволило уменьшить общий долг на 9 миллиардов.
Важно! Это стало важным шагом для стабилизации экономической ситуации на фоне того, что страны G7 также заверили в предоставлении 50 миллиардов долларов многолетнего финансирования.
Однако МВФ подчеркивает, что Украине нужно продолжать внедрение структурных реформ, которые, хотя и необходимы для долгосрочной стабильности, могут вызвать социальное напряжение из-за влияния на жизненный уровень населения.