Госдолг Украины продолжает расти, но ставки уменьшаются

Большую часть внешнего долга Украины составляют займы международных финансовых организаций и правительств других стран. Хотя сумма общего долга выросла, сроки займов увеличиваются, а процентные ставки уменьшаются.

Как изменился долг Украины

Согласно данным Министерства финансов за первый квартал 2024 года, общий объем государственного долга Украины вырос на 5,7 миллиарда долларов. Теперь он составляет 151,1 миллиарда долларов.

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Рост суммы долга произошел преимущественно за счет увеличения долгосрочных льготных займов от международных партнеров.

Такая динамика была характерна и для предыдущих лет.

Как изменились показатели госдолга:

С 2022 года средневзвешенная стоимость долга снизилась почти в 1,4 раза: с 7,79% до 5,57%.

При этом, средний срок займов увеличился в 1,6 раза: с 6,27 до 10,04 лет.

Структура долга

Состав государственного и гарантированного долга Украины делится на несколько основных категорий:

Льготные займы от МФО и правительств иностранных государств: 53,8% от общего объема долга.

Внутренние государственные ценные бумаги: 27,4% от общей суммы долга.

Внешние государственные ценные бумаги: 16,0% от общего объема долга.

Займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений: 2,8% от общей суммы долга.

В валютном разрезе структура государственного и гарантированного долга представляет собой следующие пропорции: