Украина живет с огромными долгами: кто больше всего кредитует и есть ли шансы не возвращать деньги

За годы полномасштабного вторжения общий государственный долг Украины существенно вырос: по состоянию на конец 2025 года он достиг 9 триллионов гривен. Во время войны страну стабильно поддерживают международные партнеры, которые только за 2024 и 2025 годы через различные программы и не только предоставили десятки миллиардов долларов финансирования.

Впрочем, рост долга сам по себе не является критическим для страны в войне. Кроме того, значительная часть средств является грантами, а потому безвозвратными. Есть и возможность, что заимствования могут постепенно списать, как уже бывало в мировой практике.

24 Канал узнал, почему госдолг Украины увеличивается и что на это влияет, какой вклад международных стран-партнеров и организаций в формировании долга, а также придется ли Украине возвращать все средства, которые были предоставлены с 2022 года.

Какой общий госдолг Украины?

По данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 31 декабря 2025 года, государственный и гарантированный государством долг составил чуть больше, чем 9 триллионов гривен, что более чем на 29% больше, чем в конце 2024 года. В течение последнего года общий долг увеличился в гривневом эквиваленте на 2 триллиона гривен.

Как отметил для 24 Канала доктор экономических наук Сергей Кораблин, за все время полномасштабного вторжения России, а это в течение 2022 – 2025 годов, общий долг Украины увеличился от 2,7 триллиона гривен до 9 триллионов гривен. И по предварительным оценкам Минфина, это 98,4% от прогнозного ВВП страны.

Сергей Кораблин Член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора по научной работе в ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" При обычных обстоятельствах, такие показатели и долговая динамика вызывают беспокойство. Однако, в условиях войны фокус должен смещаться на достаточность и эффективность использования заимствованных государством средств для военной защиты национального суверенитета и его дальнейшего развития.

Как пояснил Кораблин, госдолг растет именно из-за получения внешних и внутренних кредитов для финансирования бюджетных расходов, которые не покрываются бюджетными доходами, то есть, условно говоря, для финансирования бюджетного дефицита.

Поэтому, чем больше бюджетные дефициты, тем больше впоследствии оказывается и государственный долг,

– замечает Сергей.

Дефицит бюджета на 2026 год составляет около 2,4 триллиона гривен, или 18,5% ВВП страны,

В бюджете на 2025 год дефицит был заложен на уровне 1,6 триллиона гривен (19,4% ВВП), но впоследствии увеличился до 1,9 триллиона гривен (22,5% ВВП),

А в 2024 году – на уровне 1,84 триллиона гривен, хотя в итоге составил чуть меньше, а именно 1,77 триллиона гривен.

В условиях войны дефициты обычно обусловлены резким ростом государственных расходов на цели, связанные с повышением обороноспособности страны. А также уменьшением бюджетных доходов вследствие вреда и убытков, которые были нанесены врагом, отмечает доктор экономических наук.

Насколько критическим является показатель госдолга сейчас?

В разговоре с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что увеличение долга связано не только с удержанием его, но и из-за девальвации гривны, несмотря на то, что она в прошлом году не была масштабной.

К слову! Если 1 января 2025 года официальный курс доллара составил 42,02 гривны, то по состоянию на 1 января 2026 года 42,35 гривны, свидетельствуют данные НБУ. Таким образом, разница составляет 32 копейки.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Мы понимаем, что сегодня дефицит госбюджета фактически соизмерим с размером доходной части бюджета. То есть половина наших расходов финансируется вследствие дефицита. Поэтому другого пути, чем как формировать долг, просто нет.

Поэтому в соответствии с проектом госбюджета на 2026 год, доходы страны запланированы на уровне 2,9 триллиона гривен, а расходы почти вдвое больше – 4,8 триллиона гривен, половина из которых ориентирована на оборону.

Учитывая, что в Украине введено военное положение, понятно, что дефицит есть и будет, но его формирование в таких условиях является абсолютно естественным явлением в экономике,

– резюмирует Жалило.

Стоит заметить, что Украина несмотря на это, получает довольно большую внешнюю помощь от международных партнеров, что является большой поддержкой для функционирования экономики.

Что такое государственный и гарантированный государством долг: это сумма обязательств, за которые отвечает государство. Государственный долг составляет средства, которые государство заняло само и обязалось их вернуть из госбюджета (это кредиты от МВФ, ЕС, Всемирного банка). А вот гарантированный государством долг – это долги банков, госпредприятий и других структур, по которым страна дала государственную гарантию.

Кто является крупнейшими кредиторами Украины?

Более половины государственного и гарантированного государством долга Украины является внешним, а доля обязательств перед ЕС составляет большинство (в частности речь идет о льготных займах в рамках Ukraine Facility и кредиты ERA).

Ярослав Жалило, кроме ЕС как основного кредитора, вспоминает еще и международные организации – МВФ, Всемирный банк, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

Стоит также упомянуть об отдельных суверенных странах-кредиторах. Ведь ЕС предоставляет Украине кредиты как институция, а есть отдельные европейские и неевропейские страны, что тоже предоставляют финансирование. В то же время есть различные программы, по которым Украине предоставляется помощь. Например, Ukrainе Facility,

– говорит экономист.

По программе Ukraine Facility, говорится на сайте Совета Евросоюза, Украина в период с 2024 по 2027 годы получит до 50 миллиардов евро в виде грантов и займов, из которых 17 миллиардов евро – безвозвратные средства, а 33 миллиарда евро – займа.

По данным 2025 года крупнейшим источником финансирования госбюджета Украины были кредиты ERA от стран G7 – почти 38 миллиардов долларов (частично учитываются как госдолг).

Кроме того, именно финансированию от ЕС было в объеме 12,1 миллиарда долларов за прошлый год. По льготным кредитам ЕС задолженность увеличилась до 1,65 триллиона гривен, то есть 38,6 миллиарда долларов.

Зато доктор экономических наук Сергей Кораблин добавляет, что на внешние обязательства государства приходится 77,5% от общего долга, а на внутренние – 22,5%.

Это в очередной раз подтверждает то, что от внешних партнеров Украины обеспечивает львиную долю покрытия ее "бюджетных разрывов".

На займы Европейского союза приходится 38,75% от общего государственного и гарантированного государством долга,

– отмечает господин Сергей.

Зато доля международных финорганизаций в общем госдолга такая, замечает Кораблин: 19,13% долга приходится на займы от МВФ (6,36%) и институты Всемирного банка, в частности Международный банк реконструкции и развития (7,73%) и Международная ассоциация развития (3,13%).

Напоминаем! В 2024 году задолженность Украины перед Всемирным годом значительно выросла, что подняло институт на второе место в рейтинге среди внешних кредиторов, опередив МВФ, писали в Forbes. Поэтому долг Украины перед мировым банком достиг 22,6 миллиарда долларов. А общая задолженность перед МВФ – 18,9 миллиарда долларов (часть из этих средств не подлежит погашению).

Сможет ли Украина погасить все заимствования?

Сергей Кораблин объясняет, что, например, кредиты в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility не только имеют льготный период в 11 – 12 лет, но и могут компенсироваться странами ЕС.

А обслуживание и погашение кредитов в рамках программы ERA, инициированной странами G7 в общем объеме 50 миллиардов долларов США, должны осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

Поэтому, по оценкам Министерства финансов, такие кредиты не должны вызвать дополнительной долговой нагрузки для Украины,

– говорит Кораблин.

Зато Жалило рассказывает, что сейчас самыми дорогими кредитами для Украины являются кредиты от МВФ. Все потому, что они учитывают все условия и риски.

Зато коммерческие средства, то есть облигации внешнего займа, Украине удалось в основном реструктуризировать. Плюс, решен вопрос и по так называемым ВВП-варрантов, обслуживание которых было обременительным.

По состоянию на 24 декабря 2025 года Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации государственных деривативов, которые были связаны с ВВП страны, сообщили в Минфине.

Что такое реструктуризация долга: это изменение условий кредитного договора, а именно увеличение срока, уменьшение платежей и т.д., по согласию банка и заемщика. Таким образом можно избежать штрафов и пени.

В то же время стоит заметить, что особенность госдолга Украины заключается в том, что кредиты обычно на льготных условиях, а значит, это небольшие процентные ставки.

Кроме того, часть из них будут погашены в результате арестованных российских активов. И в этом вопросе Украине выгоден такой долг, ведь не нужно заботиться о возвращении его основной части,

– добавляет Ярослав.

Как один из вариантов, есть вероятность полного списания долга, как это было, например, в Польше в начале 1990-х годов. Тогда в стране произошла реформа, которая прошла на период большого списания внешних долгов, которые были накоплены в предыдущие годы. Это было выгодно для того, чтобы страна получила хороший экономический старт.

Впрочем, в случае Украины, мы не должны рассчитывать только на это, ведь ответственность перед партнерами означает, что мы должны вернуть средства. В то же время потенциально такая ситуация может случиться, если мы твердо станем на путь демократически-рыночной экономики, а также если будем хорошими партнерами в рамках членства в Евросоюзе, – говорит Жалило.

Подытоживая экономист отмечает, что многие страны в мире живут с большим внешним долгом, но при этом сохраняют макроэкономическую стабильность.

Речь идет в частности о США, где национальный долг достиг нового рекордного уровня в 38,01 триллиона долларов, по состоянию на осень 2025 года, говорится на сайте Объединенного экономического комитета Конгресса США.