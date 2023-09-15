Долг Украины: сколько нужно будет отдать в 2024 году

У Украины есть значительный международный долг. Речь идет и о льготных кредитах, которые предоставлялись государству для возрождения украинской экономики.

Сколько Украина отдаст по кредитам в 2024 году

У Украины есть денежные обязательства по выплате своих международных кредитов в 2024 году. Дефицит украинского бюджета будет на уровне – 1,59 триллиона гривен. Государственный долг увеличится до 8,18 триллиона гривен.

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В большинстве расходы будут касаться именно внутренних займов. В целом на долги планируют потратить 606,5 миллиарда гривен:

внешние обязательства – 184,9 миллиарда гривен;

внутренние – 421,6 миллиарда гривен.

Соответственно, произойдет и понижение дефицита государственного бюджета до 20,4% от ВВП. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 27%.

Долги Украины в 2023 году

В 2023 году экономика Украины находится в сверхсложном положении, поэтому на погашение долгов было выделено 414,9 миллиарда гривен. Распределение средств произошло следующим образом:

внешние расходы – 98,9 миллиарда гривен;

внутренние – 316 миллиардов гривен.

Сумма за обслуживание госдолга в 2023 году составляет – 326 миллиардов гривен и распределяется следующим образом:

внешний долг – 62,3 миллиарда гривен;

внутренний – 263,9 миллиарда гривен.

Правительство постановило, что в 2024 году Украине нужно будет привлечь 42,8 миллиарда долларов международного финансирования.