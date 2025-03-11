Новые зарплатные нормы для чиновников: премии сократят, а оклады пересмотрят

В Украине уменьшат премии чиновникам – они не будут превышать 30% от зарплаты. Сами оклады тоже пересмотрят. Детали реформы и когда она уже может стартовать, читайте дальше.

Что изменится в оплате труда госслужащих

Реформа может стартовать уже с 1 апреля 2025 года. Законопроект приняли в обоих чтениях в Верховной Раде, но он еще ждет подписи спикера и президента, сообщил Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Читайте также Какой стаж и зарплату надо иметь, чтобы было 11 000 гривен пенсии

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Рада приняла № 8222 о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. По правкам: прошла правка о повышении зарплат для ГАСУ. Но слетели поправки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики. Окладу работникам Аппарата ВРУ.

Обновленный документ определяет два вида зарплат для чиновников:

Устойчивая зарплата – оклад, надбавки за выслугу лет и ранг.

– оклад, надбавки за выслугу лет и ранг. Вариативная зарплата – премии по итогам годовой оценки, а также ежемесячные и квартальные бонусы.

Общая сумма премий за год не будет превышать 30% годового фонда устойчивой зарплаты. Месячная премия ограничивается 30% оклада за отработанное время, а квартальная – 90% оклада за квартал.

При этом, предусмотрены гарантийные и компенсационные выплаты – это отдельный вид выплат, включающий, например, компенсации за работу с государственной тайной или материальную помощь во время отпуска. Такой подход должен урегулировать систему оплаты труда госслужащих и сделать ее более прозрачной.

Какой будет минимальная зарплата госслужащего

Закон регулирует не только премии, но и оклады. Если его окончательно примут, минимальный должностной оклад в госорганах на местном уровне составит не менее 2,5 прожиточного минимума – около 7 570 гривен в 2025 году.

Оклады будут определяться по каталогу типовых должностей и критериям, а их уровень ежегодно будут сравнивать с оплатой на аналогичных должностях в частном секторе. Это сравнение будет проводить НАГС при подготовке новой схемы окладов.

Интересно! Между тем в Украине не предусматривается повышение минимальной заработной платы для населения.