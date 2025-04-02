Госстат обновил данные по росту ВВП в 2023 году

Государственная служба статистики пересмотрела показатель роста экономики за 2023 год – вместо 5,3% он составил 5,5%. Эти цифры не учитывают временно оккупированные территории и зоны боевых действий.

Как изменились данные о ВВП

По уточненным данным, реальный ВВП в 2023 году вырос на 5,5% по сравнению с 2022 годом и составил 6,54 триллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Эти цифры не учитывают временно оккупированные территории и зоны боевых действий.

Обновленные данные поквартально выглядят так:

1-й квартал: ВВП сократился на 10,2% (1,36 триллиона гривен).

2-й квартал: рост на 19,3% (1,46 триллиона гривен).

3-й квартал: рост на 9,7% (1,78 триллиона гривен).

4-й квартал: рост на 5,2% (1,93 триллиона гривен).

Ранее данные были такими:

1-й квартал 2023 года – спад на 10,3% (1,36 триллиона гривен).

2-й квартал – рост на 19,2% (1,46 триллиона гривен).

3-й квартал – рост на 9,6% (1,78 триллиона гривен).

4-й квартал – рост на 4,7% (1,93 триллиона гривен).

По предварительным данным, в 2023 году ВВП вырос на 5,3% до 6,54 триллиона гривен (в ценах 2021 года).