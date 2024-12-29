Как пенсионерам получить государственную помощь от государства и какие ее виды

В 2025 году планируется выделить средства для поддержки социально уязвимых категорий населения. Помощь будут получать пенсионеры в зависимости от возраста, стажа и потребностей.

Поддержка пенсионеров в 2025 году

Пенсионеры в Украине смогут воспользоваться несколькими видами помощи, информирует 24 Канал.

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Среди них:

доплаты для одиноких людей в возрасте от 80 лет;

финансовая поддержка от ООН для пенсионеров с доходом менее 3 250 гривен, проживающих в зонах боевых действий;

временные выплаты от государства для лиц с недостаточным страховым стажем.

Обратите внимание! Также предусмотрена социальная пенсия для лиц, которые не имеют достаточного стажа. Ее размер будет определяться как разница между прожиточным минимумом и средним доходом семьи.

Помощь пенсионерам-чернобыльцам

С 2025 года пенсионеры, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, будут иметь право на ежемесячную доплату. Эта помощь будет предоставляться только неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в определенных зонах:

зона безусловного (обязательного) отселения;

зона гарантированного добровольного отселения.

Для получения доплаты необходимо, чтобы пенсионер проживал или работал в этих зонах до 26 апреля 1986 года или между 26 апреля 1986 года и 1 января 1993 года.

Важно! Эта надбавка будет выплачиваться только во время действия военного положения в Украине и до тех пор, пока лицо не покинет зону обязательного отселения.

Пенсионный фонд Украины будет проверять все необходимые данные для начисления доплат с помощью Единого государственного демографического реестра и других официальных баз данных.