Выплаты для ВПЛ при аренде жилья: важные нюансы

Специалисты объяснили, будет ли выплачивать государство помощь на проживание тем переселенцам, которые арендуют жилье. А также раскрыли важные аспекты и условия, которые влияют на получение такой помощи.

Выплаты ВПЛ и аренда жилья

Поэтому, украинцы, которые стали ВПЛ и арендуют жилье – могут претендовать на получение финансовой помощи на проживание от государства.

Читайте также: Кому в марте могут назначить надбавки к пенсиям

Так, согласно законодательству, помощь назначается тем ВПЛ, чье жилое помещение уничтожено или повреждено.

Право на помощь на проживание также есть у граждан, которые ранее пользовались помощью, но отказались от нее, поскольку вернулись на прежнее место жительства, которое было разрушено после такого возвращения. При этом, когда назначается помощь, тогда учитываются все имущественные критерии (например, наличие депозитов, покупка авто),

– говорится в сообщении.

В связи с этим, необходимо занести сведения об этом в Государственный реестр или получить документальное подтверждение от органа местного самоуправления о повреждении или уничтожении жилого помещения в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией России.

Что нужно сделать для получения выплат

Итак, если дом ВПЛ был уничтожен или поврежден до такой степени, что его невозможно использовать для проживания, для получения помощи для переселенцев нужно:

Внести информацию о разрушении в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате вооруженной агрессии России против Украины (или получить документальное подтверждение о его уничтожении от органа местной власти или ОВА). Оформить справку ВПЛ. При этом, на получение справки имеют право лица, жилые помещения которых уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии России, что подтверждается соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения. Подать документы на получение пособия на проживание ВПЛ.

Если жилье было восстановлено или граждане получили жилье, в котором можно временно проживать, выплату помощи прекращают со следующего месяца после получения документального/официального подтверждения этого факта.