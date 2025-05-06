Может ли пенсионер работать на государственной службе

65-летние украинцы могу продолжать работать на государственной службе. Однако впоследствии они все же должны уйти на пенсию.

Может ли пенсионер работать на госслужбе

Предельный возраст пребывания на должностях государственной службы составляет 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.ua.

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Однако украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком на один год с правом повторного назначения без проведения ежегодного конкурса. Это решение принимается учреждением и может возобновляться без ограничений по количеству таких назначений.

Закон также предусматривает, что государственный служащий может оставаться в должности после достижения 65 лет по его согласию и решению учреждения но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста. Такое продление может происходить без необходимости увольнения с должности. По достижении 70-летнего возраста служащий подлежит увольнению.

Какие условия для выхода на пенсию у госслужащих

Право на пенсию государственного служащего имеют:

лица, которые имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на 1 мая 2016 года день занимали должность государственного служащего;

лица, которые имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на 1 мая 2016 года).

Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% заработной платы, а лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.