Влияет ли власть на расчеты Госстата: ответ руководителя
Госстат собирает, обрабатывает и анализирует важную статическую информацию. Глава структуры рассказал, присутствует ли политическое влияние на расчеты Госстата.
Влияет ли власть на работу Госстата?
Бытует мнение, что органы государственной статистики находятся в определенной зависимости или под определенным давлением со стороны власти, сообщает 24 Канал.
Это может делаться собственно для того, чтобы каким-то образом корректировать данные. Однако Председатель Госстата Арсен Макарчук заверил, что на самом деле такого не происходит.
Скажу, что лично я не чувствую никакого давления. И считаю его на самом деле неприемлемым. Потому что кого мы можем обманывать, публикуя искаженную информацию? Только самих себя,
– говорит Макарчук.
Чиновник убежден, что все выиграют от максимально беспристрастного, объективного, профессионального и независимого Госстата, который будет производить максимально объективную статистическую информацию. Поэтому он констатирует, что политическому влиянию структура не подвергнется.
Заметьте! Независимость Государственной службы статистики гарантирована законом об официальной статистике. И эта норма четко соблюдается.
Как работает Госстат в Украине?
- С 2014 года и до сегодняшнего дня Госстат Украины собирает статистику только для территорий, которые подконтрольны украинской власти, из-за ограниченных возможностей на оккупированных территориях. Статистика касается в основном подконтрольной части Украины по 2 причинам: очень мало возможностей, чтобы собирать статистику на ВОТ и собранные на неподконтрольных регионах данные могут исказить общую статистическую картину.
