Госстат собирает, обрабатывает и анализирует важную статическую информацию. Глава структуры рассказал, присутствует ли политическое влияние на расчеты Госстата.

Влияет ли власть на работу Госстата?

Бытует мнение, что органы государственной статистики находятся в определенной зависимости или под определенным давлением со стороны власти, сообщает 24 Канал.

Это может делаться собственно для того, чтобы каким-то образом корректировать данные. Однако Председатель Госстата Арсен Макарчук заверил, что на самом деле такого не происходит.

Скажу, что лично я не чувствую никакого давления. И считаю его на самом деле неприемлемым. Потому что кого мы можем обманывать, публикуя искаженную информацию? Только самих себя,

– говорит Макарчук.

Чиновник убежден, что все выиграют от максимально беспристрастного, объективного, профессионального и независимого Госстата, который будет производить максимально объективную статистическую информацию. Поэтому он констатирует, что политическому влиянию структура не подвергнется.

Заметьте! Независимость Государственной службы статистики гарантирована законом об официальной статистике. И эта норма четко соблюдается.

Как работает Госстат в Украине?