Держстат збирає, обробляє та аналізує важливу статичну інформацію. Голова структури розповів, чи присутній політичний вплив на розрахунки Держстату.

Чи впливає влада на роботу Держстату?

Побутує думка, що органи державної статистики перебувають в певній залежності чи під певним тиском з боку влади, повідомляє 24 Канал.

Це може робитися власне для того, щоб якимось чином коригувати дані. Проте Голова Держстату Арсен Макарчук запевнив, що насправді такого не відбувається.

Скажу, що особисто я не відчуваю жодного тиску. І вважаю його насправді неприйнятним. Тому що кого ми можемо обдурювати, публікуючи викривлену інформацію? Тільки самих себе,

– говорить Макарчук.

Посадовець переконаний, що всі виграють від максимально неупередженого, об'єктивного, професійного і незалежного Держстату, який вироблятиме максимально об'єктивну статистичну інформацію. Тому він констатує, що політичного впливу структура не зазнає.

Зауважте! Незалежність Державної служби статистики гарантована законом про офіційну статистику. І ця норма чітко дотримується.

Як працює Держстат в Україні?