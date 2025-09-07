Чи впливає влада на розрахунки Держстату: відповідь керівника
- Голова Держстату Арсен Макарчук запевнив, що політичного впливу на розрахунки Держстату немає, і структура залишається незалежною.
- Незалежність Держстату гарантована законом про офіційну статистику, що чітко дотримується.
Держстат збирає, обробляє та аналізує важливу статичну інформацію. Голова структури розповів, чи присутній політичний вплив на розрахунки Держстату.
Чи впливає влада на роботу Держстату?
Побутує думка, що органи державної статистики перебувають в певній залежності чи під певним тиском з боку влади, повідомляє 24 Канал.
Це може робитися власне для того, щоб якимось чином коригувати дані. Проте Голова Держстату Арсен Макарчук запевнив, що насправді такого не відбувається.
Скажу, що особисто я не відчуваю жодного тиску. І вважаю його насправді неприйнятним. Тому що кого ми можемо обдурювати, публікуючи викривлену інформацію? Тільки самих себе,
– говорить Макарчук.
Посадовець переконаний, що всі виграють від максимально неупередженого, об'єктивного, професійного і незалежного Держстату, який вироблятиме максимально об'єктивну статистичну інформацію. Тому він констатує, що політичного впливу структура не зазнає.
Зауважте! Незалежність Державної служби статистики гарантована законом про офіційну статистику. І ця норма чітко дотримується.
Як працює Держстат в Україні?
З 2014 року та до сьогодні Держстат України збирає статистику лише для територій, які підконтрольні українській владі, через обмежені можливості на окупованих територіях. Статистика стосується в основному підконтрольної частини України з 2 причин: дуже мало можливостей, щоб збирати статистику на ТОТ та зібрані на непідконтрольних регіонах дані можуть викривити загальну статистичну картину.
Нещодавно також у Держстаті закликали закликали не оцінювати інфляцію за "індексом борщу". Очільник Держстату Арсен Макарчук підкреслив, що борщ не має сталого рецепта і не відображає зміну цін в країні, тому для оцінки інфляції важливий ширший споживчий кошик.
Нещодавно Держстат також розповів, за які комунальні послуги не платять українці. Виявилося, що найбільші борги нарахували за теплопостачання та гарячу воду.