Чи впливає влада на роботу Держстату?

Побутує думка, що органи державної статистики перебувають в певній залежності чи під певним тиском з боку влади, повідомляє 24 Канал.

Це може робитися власне для того, щоб якимось чином коригувати дані. Проте Голова Держстату Арсен Макарчук запевнив, що насправді такого не відбувається.

Скажу, що особисто я не відчуваю жодного тиску. І вважаю його насправді неприйнятним. Тому що кого ми можемо обдурювати, публікуючи викривлену інформацію? Тільки самих себе,

– говорить Макарчук.

Посадовець переконаний, що всі виграють від максимально неупередженого, об'єктивного, професійного і незалежного Держстату, який вироблятиме максимально об'єктивну статистичну інформацію. Тому він констатує, що політичного впливу структура не зазнає.

Зауважте! Незалежність Державної служби статистики гарантована законом про офіційну статистику. І ця норма чітко дотримується.

Як працює Держстат в Україні?