Чи впливає влада на роботу Держстату?
Побутує думка, що органи державної статистики перебувають в певній залежності чи під певним тиском з боку влади, повідомляє 24 Канал.
Детальніше Як війна вплине на пенсії, зарплати та ціни: інтерв'ю з головою Держстату
Це може робитися власне для того, щоб якимось чином коригувати дані. Проте Голова Держстату Арсен Макарчук запевнив, що насправді такого не відбувається.
Скажу, що особисто я не відчуваю жодного тиску. І вважаю його насправді неприйнятним. Тому що кого ми можемо обдурювати, публікуючи викривлену інформацію? Тільки самих себе,
– говорить Макарчук.
Посадовець переконаний, що всі виграють від максимально неупередженого, об'єктивного, професійного і незалежного Держстату, який вироблятиме максимально об'єктивну статистичну інформацію. Тому він констатує, що політичного впливу структура не зазнає.
Зауважте! Незалежність Державної служби статистики гарантована законом про офіційну статистику. І ця норма чітко дотримується.
Як працює Держстат в Україні?
З 2014 року і до сьогодні Держстат України збирає статистику лише для територій, які підконтрольні українській владі, через обмежені можливості на окупованих територіях. Статистика стосується в основному підконтрольної частини України з 2 причин: дуже мало можливостей, щоб збирати статистику на ТОТ та зібрані на непідконтрольних регіонах дані можуть викривити загальну статистичну картину.
Нещодавно також у Держстаті закликали закликали не оцінювати інфляцію за "індексом борщу". Очільник Держстату Арсен Макарчук підкреслив, що борщ не має сталого рецепта і не відображає зміну цін в країні, тому для оцінки інфляції важливий ширший споживчий кошик.
Нещодавно Держстат також розповів, за які комунальні послуги не платять українці. Виявилося, що найбільші борги нарахували за теплопостачання та гарячу воду.