5 тысяч от Верещук: о чем рассказали в Минрегинтеграции
Источник:Минрегинтеграции
В сети активно распространяется информация относительно фейковых выплат от государства. В частности и от Минрегинтеграции.
Как действуют мошенники
После начала полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в затруднительном финансовом положении. В эту уязвимую точечную и метят мошенники.
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Аферисты распространяют ложную информацию относительно внедрения государством новых выплат. Доверчивый гражданин реагирует на это сообщение и сообщает личные данные, благодаря которым, мошенники получают доступ к его счетам.
Сейчас в сети распространяется якобы обращение вице-премьер-министра Ирины Верещук о предоставлении 5 тысяч гривен всем, кто не выезжал из страны с начала полномасштабной войны. В качестве подтверждения, мошенники даже предоставляют видео.
Однако это совсем не соответствует действительности. Мошенники использовали старое обращение Верещук, которое было связано с совершенно другими выплатами для создания своего фейка.
О какой помощи на самом деле идет речь
В указанном видеофрагменте Верещук обращалась к жителям Николаевской и Херсонской области, после взрыва на Каховской ГЭС. В 2023 году жители этих регионов получили компенсацию. Выплаты были связаны с затоплением значительной части урожая.
Помощь для украинцев, которые не покидали Украину после начала полномасштабного вторжения, не предоставляется. Чтобы знать актуальную информацию относительно возможных выплат, пользуйтесь проверенными источниками:
- официальные сайты государственных учреждений;
- официальные соцсети госучреждений;
- обращения должностных лиц, которые транслируются на официальных площадках.
Ни в коем случае не передавайте личную информацию третьим лицам. Речь идет, в частности, о данных вашей банковской карты.