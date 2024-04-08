Как действуют мошенники

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в затруднительном финансовом положении. В эту уязвимую точечную и метят мошенники.

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Аферисты распространяют ложную информацию относительно внедрения государством новых выплат. Доверчивый гражданин реагирует на это сообщение и сообщает личные данные, благодаря которым, мошенники получают доступ к его счетам.

Сейчас в сети распространяется якобы обращение вице-премьер-министра Ирины Верещук о предоставлении 5 тысяч гривен всем, кто не выезжал из страны с начала полномасштабной войны. В качестве подтверждения, мошенники даже предоставляют видео.

Однако это совсем не соответствует действительности. Мошенники использовали старое обращение Верещук, которое было связано с совершенно другими выплатами для создания своего фейка.

О какой помощи на самом деле идет речь

В указанном видеофрагменте Верещук обращалась к жителям Николаевской и Херсонской области, после взрыва на Каховской ГЭС. В 2023 году жители этих регионов получили компенсацию. Выплаты были связаны с затоплением значительной части урожая.

Помощь для украинцев, которые не покидали Украину после начала полномасштабного вторжения, не предоставляется. Чтобы знать актуальную информацию относительно возможных выплат, пользуйтесь проверенными источниками:

официальные сайты государственных учреждений;

официальные соцсети госучреждений;

обращения должностных лиц, которые транслируются на официальных площадках.

Ни в коем случае не передавайте личную информацию третьим лицам. Речь идет, в частности, о данных вашей банковской карты.