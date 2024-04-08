Як діють шахраї

Після почату повномасштабного вторгнення багато українців опинилися у скрутному фінансовому становищі. У цю вразливу точну і мітять шахраї.

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Аферисти поширюють неправдиву інформацію відносно впровадження державою нових виплат. Довірливий громадянин реагує на це повідомлення і повідомляє особисті дані, завдяки яким, шахраї отримують доступ до його рахунків.

Зараз у мережі поширюється нібито звернення віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук про надання 5 тисяч гривень усім, хто не виїжджав з країни з початку повномасштабної війни. Як підтвердження, шахраї навіть надають відео.

Однак, це зовсім не відповідає дійсності. Шахраї використали старе звернення Верещук, яке було пов'язано з абсолютно іншими виплатами для створення свого фейку.

Про яку допомогу насправді йдеться

У вказаному відеофрагменті Верещук зверталася до жителів Миколаївської та Херсонської області, після вибуху на Каховській ГЕС. У 2023 році мешканці цих регіонів отримали компенсацію. Виплати були пов'язані з затопленням значної частини врожаю.

Допомога для українців, які не покидали Україну після почату повномасштабного вторгнення, не надається. Щоб знати актуальну інформацію відносно можливих виплат, користуйтесь перевіреними джерелами:

офіційні сайти державних установ;

офіційні соцмережі держуустанов;

звернення посадових осіб, які транслюються на офіційних майданчиках.

Ні в якому разі не передавайте особисту інформацію третім особам. Йдеться, зокрема, про дані вашої банківської карти.