Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год: сколько выделили на оборону от агрессии России

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Учитывая тот фактор, что страна почти третий год находится в состоянии войны, приоритетные направления бюджета понятны. Это оборона, соцзащита и поддержка регионов и бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и правительственный портал. Рассказываем, сколько планируют потратить на оборону в следующем году.

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Расходы на оборону

Это будет уже четвертый бюджет страны, которая ведет войну против агрессии России. В следующем году будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

В частности, правительство заложило в бюджет 2223 миллиарда гривен на оборону (почти 26,3% ВВП). Средства пойдут на финансирование потребностей военных, приобретение вооружения, техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Заметьте. На оборону направят 56,4% всех расходов государственного бюджета.

Также проект бюджета опубликовал председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что несмотря на увеличение финансирования, происходит сокращение возможностей союзников поддерживать военную помощь на уровне предыдущих лет.

Поэтому, он отметил важность принятия положительного решения о выделении Украине 50 миллиардов долларов – льготного финансирования от государств G7, которые можно будет использовать, в частности, и на оборону.