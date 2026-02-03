Государственный долг вырос почти на треть: сколько Украина должна партнерам

В прошлом году государственный долг Украины в условиях войны значительно вырос. По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма составляла 9 04 миллиарда гривен, что составляет 213,3 миллиарда долларов США.

Как вырос государственный долг?

По сравнению с 2024 годом госдолг увеличился на 29,5%, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

В гривневом эквиваленте долг в гривневом эквиваленте вырос на 2,061 триллиона гривен (или (47,3 миллиона долларов США). Главным драйвером для роста было увеличение финансирования от международных партнеров.

Государственный бюджет Украины больше всего наполнялся из таких источников:

кредиты ERA от стран "Большой семерки" – 37,9 миллиарда долларов США, которые частично считают за госдолг;

финансирование от Евросоюза – 12,1 миллиарда долларов.

При этом платежи по погашению долга по программе Ukraine Facility имеют льготный период и могут компенсироваться странами. Погасить их нужно в течение 11 – 12 лет.

Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, в частности доходов от замороженных российских активов, что не создает дополнительной долговой нагрузки для Украины,

– отметили в Минфине.

Кому задолжала Украина?

На конец прошлого года большая часть совокупного государственного долга Украины была внешней. Более половины этого долга – это обязательства перед Евросоюзом.

Остальную сумму государственного внешнего долга Украина имеет перед другими государствами и финансовыми организациями.

Коммерческий внешний долг составляет всего менее 10%.

Внутренний госдолг составляет 22% от общего объема обязательств, а гарантированный государством долг – лишь 3% и постоянно сокращается.

В то же время Украине удалось значительно увеличить сроки погашения государственного долга.

Средневзвешенный срок до погашения государственного долга вырос с 6,3 года в 2021 году до 13,37 года в 2025 году, то есть более чем в 2,1 раза,

– преодолевали в Минфине.

Заметьте! В течение 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 26,5% – до 6,980 триллиона гривен или 166,06 миллиарда долларов, сообщили в Минфине.

Как будут управлять госдолгом?