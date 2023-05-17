Государству необходимо 20 миллиардов гривен для работы программы "єОселя"
Для приобретения жилья на первичном рынке Украине понадобится не менее 20 – 25 миллиардов гривен. Эти средства могут удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы.
Какая ситуация с проектом "еселя"
Банкирша Елена Дмитриева пояснила, что с октября 2022 года направлено лишь около 1,3 миллиарда гривен, что удовлетворяет потребности менее 3% от более 35 тысяч обращений клиентов по данной программе, передает 24 Канал. В то время как программа требует 20 – 25 миллиардов гривен.
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Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы. В то же время даже из выделенных средств на первичный рынок средства не поступают, поскольку все кредиты были направлены на уже построенные квартиры.
Она добавила, что клиенты хотят брать жилье, которое на 80% уже готово и запланировано к сдаче в эксплуатацию в конце 2023 года.
Прежде всего, потенциальных заемщиков на первичном рынке интересуют 1 или 2-комнатные квартиры площадью от 40 – 45 метров квадратных до 65 – 70 метров квадратных по цене в среднем 1,5 – 2 миллиона гривен,
– объяснила банкирша.
Кроме того, люди хотят жилье в таких регионах:
- Львов, Ивано-Франковск, Луцк – 25%;
- Киев – 34%;
- Одесса – 8%;
- Днепр – 6%;
- Харьков – 3%;
- Остальные области – 24%.
Какую квартиру можно купить в Киеве за 20 – 50 тысяч долларов
- Средняя заработная плата в Киеве – около 500 долларов по курсу НБУ. Поэтому даже 20 тысяч долларов для рядового украинца очень большая сумма.
- На рынке недвижимости с таким бюджетом вариантов мало. Единственное, что можно приобрести, это малометражная однокомнатная квартира площадью 17 - 22,5 квадратных метров, без ремонта, в отдаленном районе.
- 50 тысяч долларов идеальная сумма для людей, желающих купить хорошую квартиру в Киеве. К примеру, приличную двухкомнатную. Однако в новостройках такое найти очень трудно, но на вторичном рынке – легко.