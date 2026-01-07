Больницы на графиках отключений: как Львов показал неэффективность перераспределения мощностей

Во Львове часть больниц и электротранспорт попали под графики отключений. Это произошло после последнего пересмотра списков критической инфраструктуры, эффективность которого эксперты ставят под сомнение.

Какие решения предшествовали отключениям во Львове?

Акцент при пересмотре списков критической инфраструктуры сделали на отключении присоединенных к линиям бытовых потребителей, которым раньше не выключали свет. Однако выполненное перераспределение мощности в регионах не было эффективным и не изменит ситуации в энергосистеме. Об этом в комментариях для 24 Канала рассказали эксперты по вопросам энергетики Владимир Омельченко и Геннадий Рябцев.

В декабре 2025 года Минэнерго сообщило о высвобождении по меньшей мере 800 мегаватт электрической мощности, что позволит сократить отключения света для потребителей. Как отметили в Правительстве, это удалось сделать путем пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры, который поручили местным властям в областях.

Заметим! Пересмотр не должен был касаться опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, установление задачи по перераспределению мощностей выполнили с нарушениями, а его подготовкой занимались люди, которые не имеют отношения к энергетике.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Заложенные в этот документ предложения технологически трудно реализовать и требуют огромного количества дополнительной работы для энергетиков. Не было прописано ряд критериев, по которым нужно кого-то выключать, а кого-то – нет. И от облгосадминистраций требовали срочной верификации этих объектов. Естественно, что серьезно к этому вопросу никто не отнесся, и цифры, названные на выездном заседании Кабинета Министров, взяты с потолка. 800 мегаватт было, потом дошло до гигаватта. Понятно, что невозможно этих цифр достичь, потому что они условные, не расчетные.

7 января получила огласку ситуация, о которой сообщил городской голова Львова Андрей Садовый: под отключение света во Львове попали часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города. Впоследствии подачу электроэнергии для некоторых объектов критической инфраструктуры восстановили.

Премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на заявление Садового, сообщив, что Уряд запретил отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения. Поэтому Госэнергонадзор и другие органы контроля проверят возможные нарушения.

Помогло ли перераспределение мощностей стабилизировать систему?

Комментируя эффективность пересмотра списков критической инфраструктуры, эксперт Владимир Омельченко отметил, что акцент сделали на отключении бытовых потребителей, подключенных к бесперебойно запитанным линиям критической инфраструктуры, однако значительной пользы от этого нет.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В принципе не чувствуется сейчас, что где-то откуда-то взялись 800 мегаватт по перераспределению и стало намного легче с энергообеспечением. Поэтому я очень сомневаюсь, исключены ли из критической инфраструктуры все объекты, которые к ней не относятся. Ситуация улучшилась несколько в целом по Украине последнюю неделю не из-за этого, а из-за того, что все же массированных обстрелов пока не было, как 26 декабря.

По словам эксперта Геннадия Рябцева, Кабинет Министров изначально поставил непригодную для реализации задачу, тогда как должен был сосредоточиться на совершенствовании методики определения объектов критической инфраструктуры, на основе которой и нужно формировать этот перечень.

Кабинет Министров повелся на российский нарратив, который заключался в несправедливости распределения электрической энергии. И сейчас он придерживается его вместо того, чтобы создавать стимулы для появления и присоединения новой мощности. Это перераспределение безусловно является неэффективным, нерезультативным и никаким образом не изменит уровень устойчивости энергосистемы. Но Кабмин не способен признавать свои ошибки и будет продолжать требовать от власти выполнения своего несовершенного, мягко говоря, поручения,

– говорит эксперт.

Владимир Омельченко высказал мнение о том, что важным является пересмотр критериев того, что именно можно относить к критически важным объектам.

Перечни критической инфраструктуры закрыты. Однако, на мой взгляд, из более пяти тысяч предприятий, которые принадлежали к критической инфраструктуре, около трех тысяч вообще нельзя сказать, что они являются критической инфраструктурой. Там разные были объекты, например рестораны, салоны красоты, спортклубы, чего там только не было. Все ли эти объекты исключили? У меня есть определенные сомнения по этому поводу,

– подытожил эксперт.

Какова ситуация с отключением света для больниц и электротранспорта во Львове?

По данным городских властей, по состоянию на 14:50 во Львове отсутствует свет в двух медицинских учреждениях:

центре для людей, которые прошли плен и пытки;

пульмонологическом отделении на Чупринки.

Известно также, что работу электротранспорта постепенно восстанавливают. Трамваи курсируют, а троллейбусы выйдут на маршруты позже.

