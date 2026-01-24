В начале или в конце месяца: когда выплатят пенсию в феврале

Для большинства людей пенсионного возраста пенсия остается основным источником ежемесячного дохода, поэтому вопрос сроков ее выплаты и возможности контроля за начислением имеет особое значение. Именно поэтому многие пенсионеры обращают внимание на то, что деньги могут поступать не в одну и ту же дату.

До какого числа должна прийти пенсия на карточку?

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, разные дни зачисления пенсии являются нормальной практикой и не свидетельствуют о задержке выплат. В Украине пенсии выплачиваются ежемесячно и должны быть начислены не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется выплата.

Конкретная дата зависит от способа получения средств: через банк или через организации, осуществляющие доставку наличных. Сам порядок выплат определен правительством и является одинаковым для всей страны.

Когда придет пенсия на карту в феврале?

Пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, обычно видят зачисления на счетах в начале месяца, ориентировочно с 4 по 10 февраля, уточнили в ПФУ. В то же время точная дата может отличаться в зависимости от внутреннего графика конкретного банка.

Обратите внимание! Государственные и коммерческие банки имеют собственные расчетные дни, поэтому пенсии не всегда поступают одновременно.

Для тех, кто пользуется услугами "Укрпочты", действует отдельный график выплат, который формируется каждым почтовым отделением индивидуально и согласовывается с Пенсионным фондом:

в городах пенсию можно получить непосредственно в отделении;

а в селах и небольших населенных пунктах выплата осуществляется с доставкой на дом в соответствии с маршрутом почтальона.

В таких случаях дата получения пенсии может меняться из месяца в месяц.

Можно ли изменить дату выплаты пенсии?