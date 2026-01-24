В начале или в конце месяца: когда выплатят пенсию в феврале
- Пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно и должны быть начислены не позднее 25 числа месяца.
- Пенсионеры, которые получают выплаты на карты, обычно видят зачисление с 4 по 10 февраля, но точная дата зависит от внутреннего графика банка.
Для большинства людей пенсионного возраста пенсия остается основным источником ежемесячного дохода, поэтому вопрос сроков ее выплаты и возможности контроля за начислением имеет особое значение. Именно поэтому многие пенсионеры обращают внимание на то, что деньги могут поступать не в одну и ту же дату.
До какого числа должна прийти пенсия на карточку?
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, разные дни зачисления пенсии являются нормальной практикой и не свидетельствуют о задержке выплат. В Украине пенсии выплачиваются ежемесячно и должны быть начислены не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется выплата.
Конкретная дата зависит от способа получения средств: через банк или через организации, осуществляющие доставку наличных. Сам порядок выплат определен правительством и является одинаковым для всей страны.
Когда придет пенсия на карту в феврале?
Пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, обычно видят зачисления на счетах в начале месяца, ориентировочно с 4 по 10 февраля, уточнили в ПФУ. В то же время точная дата может отличаться в зависимости от внутреннего графика конкретного банка.
Обратите внимание! Государственные и коммерческие банки имеют собственные расчетные дни, поэтому пенсии не всегда поступают одновременно.
Для тех, кто пользуется услугами "Укрпочты", действует отдельный график выплат, который формируется каждым почтовым отделением индивидуально и согласовывается с Пенсионным фондом:
- в городах пенсию можно получить непосредственно в отделении;
- а в селах и небольших населенных пунктах выплата осуществляется с доставкой на дом в соответствии с маршрутом почтальона.
В таких случаях дата получения пенсии может меняться из месяца в месяц.
Можно ли изменить дату выплаты пенсии?
В Пенсионном фонде объясняют, что дата выплаты пенсии является фиксированной и не может меняться по индивидуальному желанию получателя. По словам специалистов, график зачисления средств формируется централизованно, поэтому корректировке не подлежит.
Как отмечает специалистка Главного управления Пенсионный фонд Украины Екатерина Дибенко, подачи заявления возможно только для изменения метода выплаты пенсии. Повлиять же на конкретную дату поступления средств пенсионер не может, поскольку она определяется общим порядком выплат и не корректируется на индивидуальные обращения.