Кто первым получит пенсию в августе: названы 4 категории украинцев

В августе пенсии, как и ежемесячно, будут выплачиваться по утвержденному графику. Поэтому одни украинцы получат деньги уже в первые дни месяца, тогда как другим придется ждать дольше.

Кто первым получит пенсию в августе?

К категориям, для которых предусмотрено первоочередное финансирование выплат, относятся участники боевых действий , лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины и люди с особыми заслугами перед Украиной, сообщает Пенсионный фонд .

Для них выплаты производят до 10 числа. Кроме того, люди с инвалидностью I группы и граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить доставку пенсии на дом. Для этого нужно подать письменное заявление.

Справка: Также законодательство разрешает получать пенсию через доверенное лицо. Если доверенность оформлена более чем на год, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание получать выплаты через представителя.

Когда выплачивают пенсии украинцам в августе?

Пенсионные выплаты в Украине производятся ежемесячно с 4 по 25 число. В этот период банки и АО "Укрпочта" перечисляют или доставляют средства получателям в соответствии с графиком, утвержденным Пенсионным фондом Украины.

Узнать дату своей выплаты можно несколькими способами:

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;

позвонить по телефону на горячую линию ПФУ;

проверить информацию в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Пенсионеры могут самостоятельно выбрать способ получения средств – через банковское учреждение или почтовое отделение. Если пенсию выплачивают по почте, ее можно забрать в отделении или оформить доставку на дом. При необходимости способ получения выплат можно изменить.

Также мы ранее писали о том, сколько лет страхового стажа нужно для ухода на пенсию в 2026 году. От этого зависит не только возраст выхода на заслуженный отдых, но право на назначение пенсионных выплат.